Gençlerbirliği, Ligdeki Ara Dönemde Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada antrenmanlarına devam etti. Bugün yapılan antrenmanda oyuncular, pas organizasyonları ve çift kale maçla performanslarını geliştirdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulundu.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Kulüp başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti.
Başkent ekibi, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor