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Gençlerbirliği'nden sol beke takviye

Gençlerbirliği'nden sol beke takviye
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Gençlerbirliği, sol bek oyuncusu Kevin Rodrigues ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, sol bek oyuncusu Kevin Rodrigues ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, son olarak Gaziantep FK forması giyen 32 yaşındaki Kevin Rodrigues'i, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

Portekiz ve Fransa çifte vatandaşlığı bulunan Kevin Rodrigues, futbola Fransa'nın Bayonne FC takımında başladıktan sonra Toulouse altyapısına transfer oldu. Tecrübeli oyuncu, profesyonel kariyerinde sırasıyla Toulouse B, Dijon, Sociedad, Leganes, Eibar, Rayo ve Al-Qadsiah formaları giydi. Türkiye'de daha önce Adana Demirspor, Kasımpaşa ve son olarak Gaziantep FK'da görev yapan tecrübeli sol bek, Süper Lig ve Türkiye Kupası dahil çıktığı 103 maçta 8 bin 494 dakika sahada kaldı. Rodrigues, bu maçlarda oynadığı takımlara 5 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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