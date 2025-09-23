Gençlerbirliği, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenman, oyuncuların ısınma ve pas organizasyonları ile sürdü. Ayrıca, takımın genç oyuncuları Tom Dele-Bashiru ve Yiğit Hamza Aydar'ın doğum günü kutlaması da gerçekleştirildi.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül Pazar günü Kayserispor'un konuğu olacak kırmızı-siyahlı takım, bir günlük iznin ardından Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde topbaşı yaptı.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenmana, oyuncular ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunan Gençlerbirliği ekibi, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.
Öte yandan geçen günlerde 26 yaşına giren Tom Dele-Bashiru ve 17 yaşına basan Yiğit Hamza Aydar için antrenman öncesi sahada doğum günü pastası kesilerek kutlama yapıldı.