Haberler

Gençlerbirliği, Kasımpaşa’yı yenerek ligde yükselişe geçmek istiyor

Gençlerbirliği, Kasımpaşa’yı yenerek ligde yükselişe geçmek istiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GENÇLERBİRLİĞİ, Süper Lig’in 5’inci haftasında bugün Kasımpaşa ile sahasında karşı karşıya gelecek.

GENÇLERBİRLİĞİ, Süper Lig'in 5'inci haftasında bugün Kasımpaşa ile sahasında karşı karşıya gelecek. Ligde 7 puanla yoluna devam eden başkent temsilcisi, geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında aldığı 5-0'lık yenilgiyi telafi ederek taraftarı önünde 3 puana uzanmayı amaçlıyor.

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Sezonun ilk 4 haftasında; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, rakip filelere 4 gol gönderirken kalesinde 7 gol gördü. Kırmızı-siyahlılar, ligdeki son karşılaşmasında ise Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 mağlup oldu. Başkent ekibinin 1 puan gerisinde yer alan Kasımpaşa, bu sezon ligde mağlubiyet yaşamadı. İstanbul temsilcisi, geride kalan 4 haftada; 1 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 6 puan topladı. Rakip kaleleri 5 kez havalandıran Kasımpaşa, kalesinde 4 gole engel olamadı. İstanbul ekibi, son lig maçında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı. Gençlerbirliği ile Kasımpaşa bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 14'ünü başkent temsilcisi kazanırken, Kasımpaşa 10 maçta galip geldi. İki takım arasındaki 12 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Gençlerbirliği, bugün sahasında oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak rakibine karşı üstünlüğünü sürdürmek istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Yurt dışına kaçtı' denilen patron konuştu! Dev şirketten açıklama geldi

"Yurt dışına kaçtı" denilen patron konuştu! Dev şirketten açıklama var
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar

Trump köşeye sıkıştı! Terlikleriyle savaşıp haritayı değiştirdiler
15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler

Türkiye'yi sarsan operasyon! Ortaya çıkan görüntüler ses getirecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavacık üzümü bahçede 60, markette 200 lira! Üretici aradaki fiyat uçurumuna isyan etti

Bahçede 60, markette 200 lira! İzmir'in ünlü ürününde fiyat şoku
Aydın'da genç kadın evde ölü bulundu

Kardeşi haber alamayınca eve girdi! Yatağında ölü bulundu
Kız Kulesi sahilinde can pazarı! Dalgıç son anda kurtarıldı

Kız Kulesi sahilinde can pazarı! Dalgıç son anda kurtarıldı
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz hakkında yeni gelişme!

Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz hakkında yeni gelişme
Onlarca yıl en iyi arkadaşlardı, DNA testiyle kardeş oldukları anlaşıldı

Yıllarca “kardeşim” dediler! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı
Ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı

Daireyi gezerken ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor

Kötü haber! Cep yakacak tarihi bir zam daha geliyor