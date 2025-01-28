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Gençlerbirliği, Iğdır FK Maçına Hazırlanmaya Başladı

Gençlerbirliği, Iğdır FK Maçına Hazırlanmaya Başladı
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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Beştepe Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenmanda takım, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas organizasyonları ve çift kale maç gerçekleştirdi.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Boluspor'u deplasmanda 2-0 yenen başkent ekibi, iki günlük iznin ardından Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde topbaşı yaptı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen haftanın ilk antrenmanına ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulundu. Haftanın ilk antrenmanı, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan, 39 yaşına giren Yatabare ile 28 yaşına giren Zuzek için antrenman öncesi doğum günü kutlaması yapıldı.

Gençlerbirliği, Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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