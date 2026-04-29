Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 3 Mayıs Pazar günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 3 Mayıs Pazar günü deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan haftanın ilk antrenmanı, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Fitness salonunda mobilizasyon ve stabilizasyon hareketleriyle başlayan antrenmana, saha içerisine kurulu istasyonlarda yapılan koordinasyon çalışmasıyla devam edildi.
5'e 2 top kapma oyununun ardından gruplar halinde isabetli pas çalışması gerçekleştiren kırmızı-siyahlılar, hücum ve savunma ağırlıklı taktiksel varyasyonlarla idmanı tamamladı.