Gençlerbirliği, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
Gençlerbirliği, Süper Lig 3. haftada Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde başladı. Antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp çift kale maçla sona erdi. Maç, 28 Ağustos Cuma günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Kırmızı-siyahlılar, gruplar halinde çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanın ikinci bölümünde 5'e 2 top kapma oynadı.
Antrenman, minyatür kalelerden kurulu dar alanda oynanan oyunun ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK arasındaki haftanın açılış maçı, 28 Ağustos Cuma günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.