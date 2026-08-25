Haberler

Gençlerbirliği, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği, Süper Lig 3. haftada Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde başladı. Antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp çift kale maçla sona erdi. Maç, 28 Ağustos Cuma günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Kırmızı-siyahlılar, gruplar halinde çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanın ikinci bölümünde 5'e 2 top kapma oynadı.

Antrenman, minyatür kalelerden kurulu dar alanda oynanan oyunun ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK arasındaki haftanın açılış maçı, 28 Ağustos Cuma günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönemin yıldızıydı, şimdi TIR şoförü! Tolga Karel'den çok konuşulacak sözler

Milyonları ekrana kilitleyen dizide başroldü! Şimdi şoförlük yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik provokatif paylaşım savcılığı harekete geçirdi

Erdoğan’a yönelik çirkin paylaşım savcılığı harekete geçirdi
Otomobil dereye uçtu! Feci kazada iki kadın hayatını kaybetti

Dereye uçan otomobil bu hale geldi! 2 kadın feci şekilde can verdi
Kılıçdaroğlu: Ön seçimi zorunlu hale getireceğiz

"Tüzük değişecek, bunu zorunlu hale getireceğiz"
Balıkçılar da neye uğradığını şaşırdı: Oltaya 260 kiloluk orkinos takıldı

Oltaya takıldı, tekneye sığmadı: Boyu da kilosu da inanılmaz!
İzmir'de gergin anlar! Yılanı görenler denizden hemen dışarı çıktı

Plajda gergin anlar! Görenler denizden hemen çıktı
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı

Çocuğun kulağından çıkan şey dehşete düşürdü! Bir aydır ağrısı varmış