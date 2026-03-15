Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği'nde başkan vekili Adnan Duman, maç sonrası hakem kararlarını eleştirerek, 'Sahada futbol değil adaletsizlik izledik' dedi. Koita'nın kırmızı kartı sonrası maçın seyrinin değiştiğini vurguladı.

Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin başkan vekili Adnan Duman, hakem kararlarını eleştirdi.

Duman, Eryaman Stadı'ndaki maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu akşam sahada futbol değil adaletsizlik izledik." dedi.

Koita'nın gördüğü kırmızı kartın maçın gidişatını değiştirdiğini belirten Duman, şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimizin geçen haftadan sözde adaletsiz olduğunu düşündüğü maçın telafisini bu haftaya, Ankara'ya bıraktılar. Ciddi manada geçen haftanın bir telafisi niteliğinde olan kırmızı kart, maçın seyrini baştan sona değiştirdi. Ciddi manada hakem hatalarının ön planda olduğu… 103 yıllık Ankara kulübünü, ciddi manada Ankara çınarını böyle katlettiler. Futbol adaletten beslenir, adaletten yükselir. Bundan sonra Gençlerbirliği'nin hakkını daha fazla savunacağız. Önümüzdeki süreçte bu işlerin nasıl takip edildiğini bütün kamuoyu hep birlikte yaşayarak görecek."

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Saldırıların ardından Kuzey Irak'ta petrol üretimi durdu

Komşuda üretim durdu, bir damla petrol kalmadı
15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı

Aile faciası! 15 yaşındaki çocuk evi kana buladı
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek

İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli

Tedesco gönderildiği anda yerine gelecek isim şimdiden belli
15 yaşındaki çocuk, babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı

Aile faciası! 15 yaşındaki çocuk evi kana buladı
Kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın: 580 hayvan öldü

Felakette yüzlerce hayvan telef oldu
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı

Savaşın başından bu yana bir ilk! İran devlet televizyonu da doğruladı