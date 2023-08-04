Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk sporcular 57 madalya kazandı

Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türk milli sporcular, toplamda 57 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Şampiyonada Türk sporcular 21 altın, 23 gümüş ve 13 bronz madalya alarak adından söz ettirdi. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, başarılı organizasyonun ardından sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, toplamda 57 madalya kazanma başarısı gösterdi.

R?omanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlı sporcular, toplam 23 sporcu ile yarıştıkları organizasyonda 21 altın, 23 gümüş ve 13 bronz olmak üzere 57 madalya kazanarak turnuvada adından söz ettirdi. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, başarılı bir organizasyonu daha geride bıraktıklarını söyleyerek, "Madalya alan sporcularımızı, kendilerini yetiştiren kulüp antrenörlerini, kulüplerini, ailelerini ve milli takım antrenörlerini tebrik ediyorum. Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bizlere destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanımıza, genel müdürümüze teşekkür ediyoruz. Ülkemizi her zaman en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.