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Genç Sporculara Volo ve Bocce Eğitimi Başladı

Genç Sporculara Volo ve Bocce Eğitimi Başladı
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Ula Kaymakamlığı ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün öncülüğünde, genç sporcular için bocce ve volo eğitimi başlatıldı. Eğitimler, özel sahalarda gerçekleştiriliyor ve çocukların sosyal becerilerini artırmayı hedefliyor.

Ula Kaymakamlığı ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün öncülüğünde, genç sporculara yönelik bocce ve volo eğitimi verilmeye başlandı. Eğitimler, ilçe müdürlüğüne bağlı tesislerde özel olarak oluşturulan sahalarda gerçekleştiriliyor.

Volo, hem el-göz koordinasyonunu geliştiren hem de sosyal becerileri artıran bir spor dalı olarak dikkat çekiyor. Çocuklar, okul sonrası aktif olarak antrenmanlara katılırken aynı zamanda farklı spor branşlarıyla tanışmanın sevincini yaşıyorlar. Bocce Antrenörü Yasemin Miski'nin koordinasyonunda devam eden eğitimler, turnuvalarla pekiştirilecek.

Fransa kökenli bir spor olan volo, Uluslararası Volo Federasyonu (FIB) tarafından 1946 yılında kurulan ilk disiplinlerden biri olarak kabul ediliyor. 3m x 27,5m boyutlarındaki düzgün ve sert zeminlerde, 90-100 mm çapında metal toplarla oynanan volo, tekler, çiftler veya üçler kategorilerinde yapılabiliyor. Ayrıca, Kombine Oyunu, Basamak Oyunu, Röle Oyunu ve Altın Nokta Oyunu gibi çeşitli disiplinler de bulunuyor. Bu oyunlar, Akdeniz Oyunları ve Dünya Spor Oyunları programlarında yer alıyor ve bu nedenle sportif açıdan büyük öneme sahip olduğu biliniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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