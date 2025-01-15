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Gediz'de POMEM Kursları Devam Ediyor

Gediz'de POMEM Kursları Devam Ediyor
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kursları 15 öğrencinin katılımıyla sürüyor. Antrenör Rasim Köse rehberliğinde gerçekleştirilen antrenmanlar, gençlerin sınavlara en iyi şekilde hazırlanmalarını amaçlıyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, İlçe Spor Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kursları, Antrenör Rasim Köse'nin rehberliğinde devam ediyor. Spor salonunda yapılan antrenmanlara 15 öğrenci katılarak sınavlara hazırlanıyor.

Gediz Gençlik ve Spor Müdür Vekili Mecit Pehlivan, kurslarla ilgili "Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirebilmesi için her türlü desteği sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. POMEM kurslarımızda, alanında deneyimli antrenörümüz Rasim Köse'nin rehberliğinde öğrencilerimiz sınavlara en iyi şekilde hazırlanıyor. Amacımız, gençlerimizin fiziksel ve mental olarak sınavlara tam anlamıyla hazır hale gelmesini sağlamak. Bu süreçte emek veren antrenörümüz ve öğrencilerimize başarılar diliyorum" ded,

POMEM kursları, katılımcıların hem fiziksel yeterliliklerini artırmayı hem de disiplinli bir çalışma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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