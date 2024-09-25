Gediz Basketbol Takımı Murat Dağı'nda Antrenman Yaptı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Gediz basketbol takımı, Murat Dağı Gençlik Kampı'nı ziyaret ederek ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Basketbol severler tarafından oluşturulan takım, lisanslı sporcuları ile birlikte Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin eşliğinde kampa katıldı. Sporcular, Murat Dağı'nın doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını ve buranın Gediz için mükemmel bir tanıtım fırsatı sunduğunu belirtti.

Murat Dağı Gençlik Kampı hakkında açıklamalarda bulunan Muhammed Keskin, kampın Türkiye'nin dört bir yanından gençleri ağırlayacağını vurguladı. Keskin, "Murat Dağı'nın tanıtımını yaparak yılda 10 bin kişinin burayı ziyaret etmesini bekliyoruz. Kamp merkezi, Gediz ekonomisine katkı sağlarken, Ege'nin incisi Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nin de tanıtım yüzü olacak" dedi.

Gediz'in spor ve turizm alanındaki potansiyelini arttırmak için bu tür organizasyonların devam edeceği öğrenildi. - KÜTAHYA