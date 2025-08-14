Geçmiş ile Bugün Arasında Bağ Kurdu: Niğde'de Özel Futbol Maçı

Geçmiş ile Bugün Arasında Bağ Kurdu: Niğde'de Özel Futbol Maçı
Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel futbol maçında geçmişte kurumda kalan yetişkinler ve halen bakımda olan çocuklar bir araya geldi. Dostluk maçı 3-3 berabere tamamlandı.

2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından geçmiş ile bugün arasında bağ kuran özel bir futbol maçı düzenlendi.

Yıllar önce kurumda koruma ve bakım altında bulunmuş, şu anda yetişkin olan büyükler ile halen kurum bakımında kalan çocuklar, anlamlı organizasyonda sahada buluştu. Etkinliğe; 14 yıl boyunca kurum bakımında kalan ve 37 yıl önce ayrılan Niğde Yurt Ay Derneği Başkanı Yunus Ak ile yine geçmişte kurumda kalan birçok isim katıldı. Niğde Bucakçayır Stadı'nda oynanan dostluk maçı 3-3 berabere tamamlandı.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Maçın skoru etkinliğin asıl amacının yanında ikinci planda kaldı. Bu buluşma, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir köprü kurarak dayanışmanın, paylaşmanın ve birlikte olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

