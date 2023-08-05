Geçen sezona damga vuran Batshuayi, kendine takım arıyor

Fenerbahçe'nin yeni transferleri sonrası yedek kulübesine düşen Michy Batshuayi, kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Batshuayi, yedek kaldığı için mutsuz olduğunu belirtirken, yönetim de iyi bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyu satabileceğini ifade etti.