Gaziemir Spor'da Umut Can üzüntüsü

3'üncü Lig'in yeni kulüplerinden Gaziemir Spor, sezon başlamadan sakatlık kabusu yaşadı. Yeşil-beyazlı ekipte sol kanat Umut Can Çoban (24), dizinden ön çapraz bağ ameliyatı oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Umut Can Çoban, yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından ön çapraz bağ ameliyatını başarıyla geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, rehabilitasyon sürecini en iyi şekilde tamamlayarak yeniden formasına kavuşacağına ve sahalara daha güçlü döneceğine yürekten inanıyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, Umut Can'a sabır, güç ve acil şifalar diliyoruz. Seni yeniden yeşil sahalarda görmek için sabırsızlanıyoruz. Geçmiş olsun Umut Can" denildi. Geçen sezon Tire 2021 FK'da görev yapan Umut Can, kulübü devralan Gaziemir Spor'la yola devam etme kararı aldı.

ÖZEL MAÇTA MENEMEN FK'YI GEÇTİ

Gaziemir Spor yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında 2'nci Lig temsilcisi Menemen FK'yı 2-0 mağlup etti. Menemen İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziemir'in gollerini 51'inci dakikada İsmail Kaçaranoğlu ve 79'uncu dakikada Gökhan Bozca attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı