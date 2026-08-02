Haberler

Gaziemir Spor'da Umut Can üzüntüsü

Gaziemir Spor'da Umut Can üzüntüsü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig'in yeni kulüplerinden Gaziemir Spor, sezon başlamadan sakatlık kabusu yaşadı.

3'üncü Lig'in yeni kulüplerinden Gaziemir Spor, sezon başlamadan sakatlık kabusu yaşadı. Yeşil-beyazlı ekipte sol kanat Umut Can Çoban (24), dizinden ön çapraz bağ ameliyatı oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Umut Can Çoban, yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından ön çapraz bağ ameliyatını başarıyla geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, rehabilitasyon sürecini en iyi şekilde tamamlayarak yeniden formasına kavuşacağına ve sahalara daha güçlü döneceğine yürekten inanıyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, Umut Can'a sabır, güç ve acil şifalar diliyoruz. Seni yeniden yeşil sahalarda görmek için sabırsızlanıyoruz. Geçmiş olsun Umut Can" denildi. Geçen sezon Tire 2021 FK'da görev yapan Umut Can, kulübü devralan Gaziemir Spor'la yola devam etme kararı aldı.

ÖZEL MAÇTA MENEMEN FK'YI GEÇTİ

Gaziemir Spor yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında 2'nci Lig temsilcisi Menemen FK'yı 2-0 mağlup etti. Menemen İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gaziemir'in gollerini 51'inci dakikada İsmail Kaçaranoğlu ve 79'uncu dakikada Gökhan Bozca attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunun adı bile bile lades! Türkiye'nin ciğerleri yanarken bu yapılır mı?

Bunun adı bile bile lades!
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Evladını kurtarmak için gözünü kırpmadan çaya atlayan babadan acı haber

Gözünü kırpmadan evladı için atladı: Babadan da acı haber geldi
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı

Sen misin İsrail'e haddini bildiren! Son olayla adeta kabusu yaşıyor