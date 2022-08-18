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Gaziantep haberleri: Doğru, Araban Belediyespor'a yeni sezonda başarılar diledi

Gaziantep haberleri: Doğru, Araban Belediyespor'a yeni sezonda başarılar diledi

Spor Haberleri

Gaziantep haberlerine göre BAL Liginde mücadele edecek olan ve sezon hazırlıklarına başlayan Araban Belediyespor futbolcularını ziyaret eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, futbolculara yeni sezonda başarılar diledi.

BAL Liginde mücadele edecek olan ve sezon hazırlıklarına başlayan Araban Belediyespor futbolcularını ziyaret eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, futbolculara yeni sezonda başarılar diledi.

Araban İlçe Stadyumunda yeni sezon hazırlıklarına başlayan Araban Belediyespor Kulübü Futbolcularını ziyaret eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, futbolcularla sohbet ederek yeni sezonda başarılar diledi.

Belediye Başkanı Hasan Doğru ziyarette yaptığı açıklamada, "Sezon hazırlıklarına başlayan futbolcularımızı ziyaret edip, sohbet ettik. Yeni sezonda başarılar dilerim" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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