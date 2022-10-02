Gaziantep haber | Araban Belediyespor, Gaziantepgücüspor'u 4-0 mağlup etti Spor Haberleri Gelen Gaziantep haberlerine göre Araban Belediyespor, 2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Ligi'nin ilk maçında kendi sahasında Gaziantepgücüspor'u 4-0 mağlup etti. Araban Belediyespor, 2022-2023 sezonu Bölgesel Amatör Ligi'nin ilk maçında kendi sahasında Gaziantepgücüspor'u 4-0 mağlup etti. Araban Belediyespor Gaziantepgücüspor ile Araban ilçe stadyumunda yaptığı karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Karşılaşmayı Araban Belediye Başkanı ve Araban Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Doğru çok sayıda taraftar ile birlikte izledi. Araban Belediyespor'un gollerini 44. dakikada Koray Taslak, 53. dakikada Ömer Uluer, 65. dakikada Deniz Işık, 70. dakikada Emir Özbay kaydetti. Araban Belediye Başkanı ve Araban Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Doğru karşılaşmanın sonunda futbolcuları tebrik etti. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Hasan Doğru Spor Haberler

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