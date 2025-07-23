Gaziantep FK, Vanspor'u 3-1 Mağlup Etti

Gaziantep FK, Vanspor'u 3-1 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, sezon öncesi hazırlık maçında Vanspor'u 3-1 yenerek iyi bir performans sergiledi. Golleri Alexandru Maxim, Ali Mevran Ablak ve Kacper Kozlowski kaydetti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında Vanspor'u 3-1 yendi.

Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Gaziantep FK,, Trendyol 1. Lig takımlarından Vanspor ile karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada kırmızı-siyahlı ekibin gollerini Alexandru Maxim, Ali Mevran Ablak ve Kacper Kozlowski attı.

Vanspor'un tek golünü ise Emre Batuhan Adıgüzel kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Spor
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