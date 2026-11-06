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Gaziantep FK, Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu

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Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Kasımpaşa'nın golleri 3. dakikada Hajradinovic'ten, 19. dakikada ise Benedyczak'ın penaltı vuruşundan geldi.

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Gökmen Baltacı, Yusuf Susuz

GAZİANTEP FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz - Abena, Perez (Dk. 63 Sabahattin Destici), Sylla, Camara, Sorescu (Dk. 46 Gidado), Kerim Çalhanoğlu, Bacuna (Dk. 71 Halil Dervişoğlu), Kozlowski, Maxim (Dk. 46 Ogün Özçiçek), Stewart (Dk. 46 Serdar Dursun)

KASIMPAŞA: Gianniotis - Adam Araous, Christian İlie, Ayberk Karapo, Winck Neto, Kerem Demirbay, Ali Yavuz Kol (Dk.63 Rafferty), Hajradinovic (Dk. 85 Jessen), Mendes (Dk. 74 Emirhan Boz), Rak-Sakyi (Dk. 62 Diarra), Benedyczak (Dk. 85 Güven Yalçın)

GOLLER: Dk. 3 Hajradinovic, Dk. 19 Benedyczak (P) ( Kasımpaşa )

SARI KARTLAR: Mendes, Ayberk Karapo ( Kasımpaşa )

Süper Lig'in 11'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Kaspımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.

3'üncü dakikada orta alandan gelişen Kasımpaşa atağında Rak-Sakyi'nin pasında topla buluşan Hajradinovic'in uzak mesafeden vuruşu ağlara gitti: 0-1.

18'inci dakikada orta alandan gelişen Kaspımpaşa atağında Kerem Demirbay'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Rak-Sayki ceza sahası içerisine sokuldu. Topu önünde bulan Winck Neto ceza sahası içerisinde Kerim Çalhanoğlu'nun müdahalesi ile yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

19'uncu dakikada topun başına geçen Benedyczak penaltı vuruşunda topu filelerle buluşturdu: 0-2.

60'ıncı dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Gigado'nun uzak mesafeden sert şutunu kaleci kornere çeldi.

63'üncü dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içerisine sokulan Camara'nın şutu direkten döndü.

69'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Bacuna'nın pasında topu kontrol eden Abena'nın ceza sahası dışından şutu direkten auta çıktı.

77'nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sabahattin'in pasında topla buluşan Serdar Dursun'un ceza sahası çizgisinden sert şutu auta çıktı.

80'inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sylla'nın ortasına arka direkte Camara'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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