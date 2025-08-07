Gaziantep FK, Nazım Sangare ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, sağ kanat oyuncusu Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı. Kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Sangare'nin 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

Kulübün açıklamasına göre, sağ kanat oyuncusu Nazım Sangare, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katılımıyla kendisini kırmızı siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Nazım Sangare'nin 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilen açıklamada, "Nazım Sangare'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
