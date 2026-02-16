Haberler

Gaziantep FK, ligde istikrar yakalayamıyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kocaelispor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK, son haftalarda yaşadığı kötü gidişatla dikkat çekiyor. 22 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan ekip, ligde 9. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK, ligde istikrar yakalayamadı.

Ligin 13. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Gaziantep temsilcisi, daha sonra çıktığı maçlarda istediği sonuçları elde edemedi.

İkas Eyüpspor'a 2-1, Göztepe'ye 1-0, Başakşehir'e 5-1 ve Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan kırmızı siyahlılar, Beşiktaş ile 2-2, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kötü gidişata Kasımpaşa karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle son veren ve 7 hafta sonra ilk kez kazanan Gaziantep FK, ardından dün Kocaelispor'a 3-0 yenilerek yeniden istikrarsız bir görüntü sergiledi.

Süper Lig'de oynadığı 22 karşılaşmada 7'şer galibiyet ve beraberlik ile 8 mağlubiyet alan Güneydoğu temsilcisi, 28 puanla 9. sırada bulunuyor.

