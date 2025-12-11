Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, 14 Aralık Pazar günü Göztepe ile oynayacağı maç öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman çeşitli çalışma yöntemleriyle devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor