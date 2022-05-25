Gaziantep FK eski başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlığına aday oluyor - Haberler

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Gaziantep FK eski başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlığına aday oluyor

Haberler.com - Spor
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Gaziantep FK'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi, 16 Haziran 2022'de yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinde aday olmayı düşündüğünü açıkladı.

Nihat Özdemir'in görevi bırakmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık koltuğuna Mehmet Büyükekşi aday oldu.

"ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Gaziantep FK'nin eski başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum. Gaziantep Başkanı olduğum dönemde gayet iyi deneyimlediğim üzere, Kulüpler Birliği'nin demokratik ve şeffaf yapısı gereği, ve her kulüp başkanının görüşlerini fevkalade önemsemem sebebiyle bu düşüncemi önce Süper Lig başkanlarımla istişare etmek, onların fikir ve görüşlerini, talep ve önerilerini dinlemek için kendilerinden bir randevu talep ettim. Daha sonra da 1. 2. Ve 3. Lig başkanları ile ayrı, ayrı görüşmeyi düşünüyorum. Bu görüşmeleri tamamladıktan sonra adaylığımı resmiyete kavuşturmayı planlıyorum."

Haberler.com - Spor

Mehmet Büyükekşi, TFF, Spor, Haberler

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