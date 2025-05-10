Gaziantep FK, Ertuğrul Ersoy ile Sözleşmesini Feshetti
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Kulüp, Ersoy'a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Ertuğrul Ersoy ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Ertuğrul Ersoy'a, kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor