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Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor maçının ardından

Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor maçının ardından
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Gaziantep FK teknik direktörü Mirel Radoi, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta kazanmayı beklediklerini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Oyuncularının final paslarında senkronize olamadığını belirterek hatalardan ders çıkaracaklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, kazanmayı bekledikleri bir karşılaşma olduğunu ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Radoi, Alanyaspor'a karşı takımının üç yıldır galibiyet alamadığını, bugün kazanmak için mücadele ettiklerini ifade etti.

Rakip kaleye 13-14 kere gidip pozisyon ürettiklerini vurgulayan Radoi, şöyle konuştu:

"Sonucun beni mutlu ettiğini söyleyebilirim ama ofansif anlamda birçok şeyi geliştirebiliriz. En büyük problemlerimizden birisi ilk yarı çok yavaş oynadık tempo çok yavaştı, zamanlama olarak kendimizi ayarlayamadık. Alanya defansına pozisyon alabilmeleri için zaman tanımış olduk. En büyük problemlerimizden birisi de final paslarını başaramadık, final paslarını iyi ayarlayamadık. Belki 5 kere kaleciyle karşı karşıya kalabilirdik ama oyuncularım final paslarında kendi arasında senkronize olamadı."

Radoi, bu maçta yapılan hatalardan ders çıkarıp gelecek maça buna göre hazırlanacaklarını belirtti.

Kaynak: AA
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