Gaziantep FK, Başakşehir maçı hazırlığını 1 saat 20 dakikalık antrenmanla sürdürdü

Gaziantep FK, Başakşehir maçı hazırlığını 1 saat 20 dakikalık antrenmanla sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Orhan Ak yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürerken, başkan Memik Yılmaz da idmanı takip etti; takım yarın İstanbul'a hareket edecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Antrenmanı kulüp başkanı Memik Yılmaz da takip etti.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak öğle saatlerinde İstanbul'a hareket edecek.
Kaynak: AA