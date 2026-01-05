Haberler

Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırdı. Kulüp, Ndiaye'ye teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonunda takıma katılan oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Armamız için büyük bir özveriyle formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Badou Ndiaye ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesi karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Sahada ortaya koyduğu mücadele, profesyonelliği ve kulübümüze kattığı değer için Badou Ndiaye'ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz."

