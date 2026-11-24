Gaziantep FK, Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi 1 saat 20 dakika antrenman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gaziantep FK, Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Volkan Demirel yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü, hücum organizasyonları ve çift kale maçla tamamlandı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, hücum organizasyonları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kaynak: AA