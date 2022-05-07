'Garip şeyler oluyor' diyen Ali Koç, taraftarı yıkan haberi kürsüden verdi: Sezonu kapattı

Beşiktaş derbisi öncesi sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Arda Güler'in sezonu kapattığı açıkladı.

"SON DÖNEMDE GARİP ŞEYLER OLUYOR"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Son dönemde garip şeyler oluyor. Dün Arda Güler sezonu kapadı. Fazla idmandan stres durumu oldu. Kim Min-Jae ayağındaki kronik sıkıntıdan Kore'ye gitmek zorunda kaldı. Pelkas, Szalai, Crespo... Osayi'de de sıkıntı var." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH ŞAMPİYONLUĞU ALDIĞIMIZDA SOYUNMA ODASINDA OLACAĞIM"

Beşiktaş derbisinde Vodafone Park'a gitmeyeceğini belirten Ali Koç "Kendi kendime garip bir totem yaptım, maçlara gitmiyorum ve bu sezon böyle gidiyor. Ancak inşallah şampiyonluğu aldığımızda soyunma odasında olacağım." şeklinde konuştu.

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