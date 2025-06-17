Gareth Bale futbola geri dönüyor! İşte o sürpriz takım

Futbola 32 yaşında beklenmedik bir kararla veda eden Gareth Bale, 3 yılın ardından yeşil sahalara geri dönüyor.

PLYMOUTH'U SATIN ALIYOR

Telegraph'ta yer alan habere göre; Futbolculuk döneminde adından yaptıklarıyla çokça söz ettiren Gallerli isim Gareth Bale, geçtiğimiz sezon İngiltere Championship'te küme düşen Plymouth Argyle kulübünü satın alacak. Bale'in bir Amerikan konsorsiyumunun temsilcisi olarak öne çıktığı belirtilirken, satın alımın gerçekleşmesi durumunda sportif işlere dahil olup olmayacağı ise belli olmadığı belirtildi.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbola Southampton altyapısında başlayan 35 yaşındaki Bale, sırasıyla Tottenham Hotspur, Real Madrid ve LAFC formaları giydi. Toplam kariyerinde 554 maça çıkan yıldız sol ayak, 185 gol ve 132 asistlik performans sergiledi.