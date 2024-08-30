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Gamze Gürdal Paralimpik Oyunları'nda finale yükseldi

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Milli tekvandocu Gamze Gürdal, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar K44 57 kiloda finale çıktı ve madalya garantiledi. Yarı finalde Sırbistan'dan Marija Micev'i mağlup eden Gamze, finalde Çin'den Yuije Li ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Gamze Gürdal, kadınlar K44 57 kiloda finale yükselerek madalya almayı garantiledi.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı olan Gamze, yarı finalde Sırbistan'dan Marija Micev'le karşılaştı.

Rakibini 14-1 mağlup eden milli sporcu, bugün finalde TSİ 23.00'da Çin'den Yuije Li'yle karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti.

Kaynak: AA / Spor

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