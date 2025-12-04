Galibiyeti resmen unuttular! Liverpool'un kabusu bitmiyor

Premier Lig'in 14. haftasında Liverpool, Anfield'da Sunderland'i konuk etti. Büyük bölümünde oyuna hakim olsa da kırmızılar üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Böylece Liverpool'un iç saha istikrarsızlığı devam etti.

GOLLER KARŞILIKLI GELDİ

Karşılaşmanın ilk golü Liverpool lehine geldi. Konuk ekip Sunderland savunmasında Nordi Mukiele, yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve Liverpool 1-0 öne geçti. Mücadelenin ikinci yarısında baskısını artıran Sunderland, 67. dakikada Chemsdine Talbi'nin attığı golle skora denge getirdi.

LIVERPOOL'DA FORM DÜŞÜŞÜ SÜRÜYOR

Alınan bu beraberlik, Liverpool'un son dönemdeki düşüşünü pekiştirdi. Kırmızılar son beş lig maçının üçünde puan kaybederek 22 puanla 8. sırada yer aldı. Sunderland ise topladığı 23 puanla 6. sıraya yükselmeyi başardı.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Leeds United deplasmanında sahne alacak. Sunderland ise zorlu Manchester City deplasmanına çıkacak.