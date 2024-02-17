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Galibiyet ona yazar! Herkes İsmail Kartal'ın Rizespor maçındaki hamlelerini konuşuyor

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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 yendiği maçta İsmail Kartal'ın yaptığı hamleler dikkat çekti. İkinci yarıda Serdar Dursun, Mert Hakan ve İrfan Can'ı sahaya süren Kartal, 3 oyuncusundan da skor katkısı aldı. Bu hamleler büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe'nin, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 yendiği maça oyuna sonradan giren futbolcular damga vurdu. İkinci yarının hemen başında oyuna dahil olan Serdar Dursun, Mert Hakan ve İrfan Can'ı sahaya süren İsmail Kartal 3 oyuncusundan da skor katkı aldı.

İLK YARI RİZESPOR'UN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Maçın 27. dakikasında Micnhev ile öne geçen ev sahibi Rizespor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

OYUNA GİRENLER MAÇI ÇEVİRDİ

Maçı koparmak isteyen İsmail Kartal, mücadelenin ikinci yarısının hemen başında Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'yi sahaya sürdü. Oyuna giren 3 oyuncusundan da skor katkısı alan İsmail Kartal, bu hamleleriyle taraftardan büyük beğeni aldı.

Fenerbahçe'de ikinci yarının başında oyuna dahil olan isimlerin istatistikleri;

  • İrfan Can Kahveci - 1 asist, 1 gol
  • Serdar Dursun - 1 gol
  • Mert Hakan Yandaş - 1 asist
Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

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Yorumlar (2)

Ibrahim Ozturk:

Resmen oyun içinde oyun taraftarın gazını almak için fenerli rizeliler güzel oynamış önce geri düş sonra İsmail kartalı geçen hafta sıkıntısından kurtarmak için hamle yaptır skor 1.3 İsmail kartalın geçen haftası unutuldu

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Erhan Sarac:

Alanya maçındaki puan kaybı da buna yazar , İsmail Kartal fenerin hocası olacak kalitede değildir

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