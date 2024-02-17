Galibiyet ona yazar! Herkes İsmail Kartal'ın Rizespor maçındaki hamlelerini konuşuyor

Fenerbahçe'nin, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1 yendiği maça oyuna sonradan giren futbolcular damga vurdu. İkinci yarının hemen başında oyuna dahil olan Serdar Dursun, Mert Hakan ve İrfan Can'ı sahaya süren İsmail Kartal 3 oyuncusundan da skor katkı aldı.

İLK YARI RİZESPOR'UN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Maçın 27. dakikasında Micnhev ile öne geçen ev sahibi Rizespor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

OYUNA GİRENLER MAÇI ÇEVİRDİ

Maçı koparmak isteyen İsmail Kartal, mücadelenin ikinci yarısının hemen başında Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'yi sahaya sürdü. Oyuna giren 3 oyuncusundan da skor katkısı alan İsmail Kartal, bu hamleleriyle taraftardan büyük beğeni aldı.

Fenerbahçe'de ikinci yarının başında oyuna dahil olan isimlerin istatistikleri;