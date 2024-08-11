Galatasaraylı Kerem Demirbay, Kuşadası'nda Tatil Yapıyor

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu 'Dayı' lakaplı Kerem Demirbay, tatil için Kuşadası'nı tercih etti.

Galatasaraylı oyuncu, Davutlar sahilinde yer alan Venüs Plajı'nda dinlenirken görüntülendi. Demirbay, eşi ve çocuğuyla birlikte güneşin ve denizin keyfini çıkarırken, hayranlarıyla da bir araya gelmeyi ihmal etmedi.

Kerem Demirbay'ın Kuşadası'nda tatil yapması, kendisini gören futbolseverler arasında heyecan oluşturdu. Ünlü futbolcu hayranlarını kırmadı ve onlarla fotoğraf çektirdi. - AYDIN