Galatasaray'ın yeni transferi Frankowski, İlk maçında asist yaptı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Przemyslaw Frankowski, ilk maçında bir ilke imza attı.

İLK MAÇINDA ASİST YAPTI

Fransa'nın Lens takımından ara transfer döneminde kadroya katılan Polonyalı sağ bek, Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı. 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta asist yaptı.

OSIMHEN'E GOLÜ ATTIRDI

Przemyslaw Franskowski, müsabakanın 47. dakikasında Victor Osimhen'e golü attırdı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Frankowski, kale sahasına doğru kavisli bir orta yaptı. Attila Mocsi'den önce kafayı vuran Osimhen, topu sağ direk dibinden ağlara gönderdi ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.