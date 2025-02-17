Galatasaray'ın yeni transferi Frankowski, İlk maçında asist yaptı
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski, yeni takımıyla ilk maçına Çaykur Rizespor karşısında çıktı. Müsabakaya ilk 11'de başlayan Frankowski, 47. dakikada Osimhen'in attığı golde asisti yaparak sarı-kırmızılılardaki ilk maçında ilk skor katkısını verdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Przemyslaw Frankowski, ilk maçında bir ilke imza attı.
İLK MAÇINDA ASİST YAPTI
Fransa'nın Lens takımından ara transfer döneminde kadroya katılan Polonyalı sağ bek, Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı. 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta asist yaptı.
OSIMHEN'E GOLÜ ATTIRDI
Przemyslaw Franskowski, müsabakanın 47. dakikasında Victor Osimhen'e golü attırdı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Frankowski, kale sahasına doğru kavisli bir orta yaptı. Attila Mocsi'den önce kafayı vuran Osimhen, topu sağ direk dibinden ağlara gönderdi ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.