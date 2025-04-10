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Galatasaraylı Davinson Sanchez İkinci Kez Baba Oldu

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Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, eşi Daniela ile birlikte ikinci çocuklarını, bir erkek bebek olan Simon'u kucakladı. Kulüp, çiftin mutluluğunu paylaştı.

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, ikinci kez baba olma sevinci yaşadı.

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından konuyla alakalı yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Davinson Snchez ve değerli eşi Daniela'nın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Davinson ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Simon'a uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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