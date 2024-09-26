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Galatasaray, Yunan Takımlarına Karşı 6. Galibiyetini Aldı

Galatasaray, Yunan Takımlarına Karşı 6. Galibiyetini Aldı
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 mağlup ederek Yunan ekipleriyle oynadığı 7. maçında 6. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar, Yunan takımlarıyla oynadığı karşılaşmalarda 12 gol atarken 5 gol yedi.

Galatasaray, PAOK mücadelesiyle Yunan takımlarına karşı 7. maçında 6. galibiyetini kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Yunan takımı PAOK'u 3-1 mağlup ederken, Yunan ekiplerine karşı üstünlüğünü de sürdürdü. Sarı-kırmızlılar bu maçla Yunan temsilcileriyle 7. kez oynarken, 6. galibiyetini elde etti. Geride kalan tek maçta ise yenildi.

Cimbom PAOK, Panathinaikos, Olympiakos ve Panionios ile oynadığı 7 müsabakada 12 gol kaydederken, 5 gol yedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Galatasaray Futbol Finans Spor Paok

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