Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma, koşu çalışması, pas oyunu ve dört takımlı turnuva gibi aktivitelerle devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacakları antrenmanla çalışmalarına devam edecek.