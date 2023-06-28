Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı
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Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma, koşu çalışması, pas oyunu ve dört takımlı turnuva gibi aktivitelerle devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacakları antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışması ve iki grup halinde 8'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışması ve dört takımlı turnuvayla sona erdi.Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor