Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Deneyimli file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın adaylarından biri de Nice'in Polonyalı kalecisi Marcin Bulka'nın alacağı iddia edildi.

TEKLİF YAPILDI İDDİASI

Fotomaç'ın haberinde Muslera'nın yerine güçlü bir isim arayan Galatasaray'ın Nice'in Polonyalı kalecisi Marcin Bulka'ya teklif yaptığı ileri sürüldü.

BU SEZON 39 MAÇA ÇIKTI

Polonya Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 25 yaşındaki 1.99'luk eldivenin sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor. Marcin Bulka, 2021-2022 sezonundan beri formasını giydiği Fransız ekibinde, bu sezon 39 maçta görev aldı ve 7 karşılaşmada gol yemedi.