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Galatasaray, yarın Barcelona ile İspanyol takımlarına karşı 37. maçına çıkıyor

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Barcelona'yı konuk edecek, İspanyol ekipleriyle 37. maçına çıkacak. İspanyol rakipleriyle bugüne kadar 36 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 20 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, Barcelona ile 10 maçta 1 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında yarın Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, İspanya ekipleriyle 37. maçını oynayacak.

Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 36 maçta 8'er galibiyet ile beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 33 kez havalandırıp kalesinde 67 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekiplerine karşı ilk resmi maçına 19 Eylül 1973 tarihinde Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Atletico Madrid karşısında çıktı. Galatasaray, bu müsabakada rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

İspanyol ekipleriyle 7 kez elemeli turlarda karşı karşıya gelen Galatasaray, 1 kez tur atladı ve 6 kez elendi. Galatasaray'ın elediği tek takım, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalinde eşleştiği ve ilk maçı deplasmanda 4-1, ikinci maçı ise İstanbul'da 2-1 kazandığı Real Mallorca oldu.

Barcelona'ya karşı tek galibiyeti var

Galatasaray, Avrupa'da karşılaştığı Barcelona'ya karşı 10 maçta tek galibiyet aldı.

İspanya ekibi ile ilk olarak 24 Kasım 1993 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Sonrasında Barcelona ile 9 kez daha karşılaşan Galatasaray, İspanya devine karşı oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, Barcelona'ya karşı tek galibiyetini 23 Kasım 1994 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında 2-1'lik skorla aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda rakibinin filelerini 7 kez havalandırırken, 16 gol yedi.

Barcelona'nın Türk takımlarına karşı performansı

Barcelona, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla toplamda 16 kez karşılaştı.

İspanya temsilcisi, Galatasaray'ın yanı sıra, Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaştı. Barcelona, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet ve üçer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. Söz konusu 3 mağlubiyette Barcelona'yı birer kez Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş yendi.

İspanya temsilcisi, bu maçlarda 32 kez ağları sarsarken, 13 golü kalesinde gördü.

İspanyol takımlarıyla maçlar

Sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarında İspanya takımlarına karşı yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon

Rakip

Organizasyon

Tur

İlk maç sonucu (GS-Rakip)

İkinci maç sonucu (GS-Rakip)
1973-1974

AtleticoMadrid

Şampiyon Kulüpler Kupası

1. tur

0-0

0-1 (D)
1993-1994

Barcelona

Şampiyonlar Ligi

Grup

0-0

0-3 (D)
1994-1995

Barcelona

Şampiyonlar Ligi

Grup

1-2 (D)

2-1
1998-1999

Athletic Bilbao

Şampiyonlar Ligi

Grup

2-1

0-1 (D)
1999-2000

Real Mallorca

UEFA Kupası

Çeyrek Final

4-1 (D)

2-1
2000

Real Madrid

UEFA Süper Kupa

Final

2-1

2000-2001

Deportivo La Coruna

Şampiyonlar Ligi

Grup 2

1-0

0-2 (D)
2000-2001

Real Madrid

Şampiyonlar Ligi

Çeyrek Final

3-2

0-3 (D)
2001-2002

Barcelona

Şampiyonlar Ligi

Grup 2

2-2 (D)

0-1
2002-2003

Barcelona

Şampiyonlar Ligi

Grup 1

0-2

1-3
2003-2004

Real Sociedad

Şampiyonlar Ligi

Grup 1

1-2

1-1 (D)
2003-2004

Villarreal

UEFA Kupası

3. tur

2-2

0-3 (D)
2009-2010

AtleticoMadrid

UEFA Avrupa Ligi

Son 32

1-1 (D)

1-2
2012-2013

Real Madrid

Şampiyonlar Ligi

Çeyrek Final

0-3 (D)

3-2
2013-2014

Real Madrid

Şampiyonlar Ligi

Grup

1-6

1-4 (D)
2015-2016Atletico MadridŞampiyonlar LigiGrup0-20-2 (D)
2019-2020Real MadridŞampiyonlar LigiGrup0-16-0 (D)
2021-2022BarcelonaUEFA Avrupa LigiSon 160-0 (D)1-2
2025-2026Atletico MadridŞampiyonlar LigiLig Etabı1-1-

Kaynak: AA
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