Galatasaray Voleybol Takımı Kaptanı İlkin Aydın Sakatlandı

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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın, milli takım kampında sakatlandı. Tedavi süreci 2 ila 4 hafta olarak belirlendi.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı İlkin Aydın'ın milli takım kampında sakatlandığı duyuruldu.

Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, "26 Haziran'da milli takım kampına katılan kaptanımız İlkin Aydın'ın, 2 Temmuz'daki milli takım antrenmanında sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı grade 2 strain oluşmuştur. 2 ila 4 hafta tedavi öngörülmüş olup, tedavisine milli takımda başlanmıştır. Kaptanımıza geçmiş olsun der, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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