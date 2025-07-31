Galatasaray, Victor Osimhen ile Bonservis Rekoru Kırdı

Galatasaray, Victor Osimhen ile Bonservis Rekoru Kırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen'e 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Türk futbol tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcuyu kadrosuna kattı. Osimhen, 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, 75 milyon Euro ile Türk futbol tarihinde en yüksek bonservis bedeli verilen futbolcu oldu.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu doğrultuda çok önemli bir ismi kadrosuna kattı. İtalyan ekibi Napoli'den geçtiğimiz sezon da kiralık olarak alınan ve taraftarların büyük ilgi gösterdiği Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, bu sefer bonservisiyle sarı-kırmızılılara katıldı. 26 yaşındaki futbolcu, yüksek teklifler olmasına rağmen Galatasaray'da oynamayı tercih etti. Sarı-kırmızılılar, Osimhen ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Türk futbolunda bonservis rekoru kırıldı

Galatasaray, bu transfer için Napoli'ye 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Osimhen'in transferiyle Türk futbolunda bonservis rekoru kırıldı. Daha önce rekor, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin, İspanyol takımı Sevilla'dan 19 milyon 500 bin Euro bedelle kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En Nesyri'ye aitti.

Türk futbolunda en çok bonservis ücreti ödenen futbolcular şöyle:

1- Victor Osimhen - Napoli - Galatasaray - 75 milyon Euro

2- Youssef En Nesyri - Sevilla - Fenerbahçe - 19 milyon 500 bin Euro

3- Gabriel Sara - Norwich - Galatasaray - 18 milyon Euro

4- Mario Jardel - Porto - Galatasaray - 17.05 milyon Euro

5- Cengiz Ünder - Olimpik Marsilya - Fenerbahçe - 15 milyon Euro

6- Nicolo Zaniolo - Roma - Galatasaray - 15 milyon Euro

7- Daniel Guiza - Mallorco - Fenerbahçe - 14 milyon Euro

8- Mbaye Diagne - Kasımpaşa - Galatasaray - 13 milyon Euro

9- Emmanuel Emenike - Spartak Moskova - Fenerbahçe - 13 milyon Euro

10 - Bruma - Sporting - Galatasaray - 13 milyon Euro - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi son kez uzatıldı

Yeni tarih belli oldu! Ehliyet yenileme süresi son kez uzatıldı
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu

İşte AK Parti'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze çıkışı: Avrupa'dan yükselen insani tepkileri kıymetli buluyoruz

Avrupa ülkelerinin Filistin kararlarına Erdoğan'dan ilk yorum
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi

14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'nın bayrak hassasiyeti

Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyeti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.