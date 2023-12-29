Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanları TFF ile Toplantı Yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarının toplantısı başladı.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde Suudi yetkililerin aldığı kararlar iki kulübü harekete geçirmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldi. TFF'nin konakladığı otele gelen kulüp başkanları, TFF yetkilileri ile son durumla alakalı toplantı gerçekleştiriyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, otele girişinde bir açıklama yapmazken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Çağırdılar geldik. Gerekirse çıkışta bir açıklama yapacağız" dedi.