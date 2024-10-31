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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Hazırlıklarına Başladı
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman dinamik ısınma ve çeşitli pas çalışmalarıyla devam etti.

İSTANBUL,

GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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