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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 79 Kazımcan Karataş), Torreira (Dk. 79 İlkay Gündoğan), Sara (Dk. 89 Ugochukwu), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Dk. 66 Sane), Batrakov (Dk. 66 Lemina), Deniz Gül

Samsunspor : Bilal Bayazıt, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Watt (Dk. 86 Assoumou), Sekongo (Dk. 86 Samed Onur), Ohlenschlaeger (Dk. 73 Yalçın Kayan), Coulibaly (Dk. 73 Elayis Tavsan), Sousa (Dk. 73 Emre Kılınç), Bayo

Goller: Dk. 4 Torreira, Dk. 53 Yunus Akgün ( Galatasaray ), Dk. 57 Bayo ( Samsunspor )

Kırmızı kart: Okan Buruk (Teknik direktör) ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 33 Mendes ( Samsunspor ), Dk. 33 Barış Alper Yılmaz, Dk. 77 Lemina ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

47. dakikada Sara'nın ceza yayının solundan yaptığı sert vuruşta, kaleci Bilal Bayazıt gole izin vermedi.

53. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Samsunspor yarı sahasının ortasında topla buluşan Sara, pasını şık bir şekilde ceza yayının sağından savunmanın arkasına sarkan Yunus Akgün'e verdi. Ceza sahası içinde kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kalan Yunus, yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

57. dakikada Samsunspor, farkı 1'e indirdi. Mendes'in sağdan ortasında Bayo'nun ceza sahası içinde bekletmeden ayak içi yaptığı sert vuruşta, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlara gitti: 2-1

69. dakikada Sara'nın soldan kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

76. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Tomasson'un yakın mesafeden uzak köşeye yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

83. dakikada Emre Kılınç'ın uzak mesafeden çıkardığı sert şutta, Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

Samsunspor, etkili olduğu kalan bölümde yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA