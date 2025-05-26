Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AA canlı yayınına katıldı: (1)

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen'in gelecek sezon da sarı-kırmızılı takımda kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Anadolu Ajansının (AA) canlı yayınına katılan Buruk, Victor Osimhen'in Galatasaray'da mutlu olduğunu ve sarı-kırmızılı ekipte devam etmek için birçok sebebin bulunduğunu dile getirdi.

Nijeryalı futbolcuya önemli teklifler olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Buradaki mutluluğunu, burayı nasıl sahiplendiğini gördükten sonra bence Osimhen'i burada oynamaya ikna edebilecek o kadar çok şey var ki. Bu da bizi ümitlendiriyor. Bunun bir de maddi kısmı var. Galatasaray Kulübünün, başkanımızın ne gerekiyorsa yapacağını biliyorum. Burada top Osimhen'de. Kulübümüz ne gerekiyorsa yapıyor. Taraftarımızın isteğini biliyoruz. Bunun benzerini Icardi'de de yaşamıştık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri ret edip Galatasaray'ı seçmişti. Burada onun oluşturduğu ortam çok farklıydı. Şimdi o da sakatlıktan dönüyor. Böyle iki forvetin olması benim için de büyük mutluluk olacak. Bununla ilgili bir süreç devam ediyor. İnşallah olacak, ümidim öyle. Osimhen'in mutlu olduğu yerde devam etmek isteyebileceğini düşünüyorum. Galatasaray elinden ne geliyorsa yapacak."

Sezon başında golcü oyuncunun ismi gündeme geldiğinde çok kısa sürede olumlu cevap verdiğini ifade eden Buruk, "Osimhen'in geliş sürecine insanlar inanamadı. Ben de ilk konuştuğumuzda 'Gerçekten geliyor musun?' diye sormuştum. Direkt olarak 'Galatasaray'ı takip ediyorum, çok seviyorum. O tutkuyu yaşamak istiyorum?' dedi. Ben de tereddüt etmedim. İsmi bana gelince sistemi değiştiririm, ikili oynatırım diye düşündüm. Teknik direktör, başkan olarak Icardi ve Batshuayi var, bir oyuncu daha aldığımızda kim oynayacak, nasıl yönetilecek diye düşünebilirsiniz ama hiç düşünmedim. Ertesi günü bu konuyu konuştuğumuzda başkanımız hemen 'Tamam. Bununla ilgili yol kat edebilirsiniz.' dedi. Bu çok önemli ve değerliydi. Şimdi de onu almak bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa'da başarı bekliyorduk"

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım dolayasıyla bu sezonki lig şampiyonluğunun çok önemli olduğunu belirtti.

Bu sezon Avrupa'da istedikleri işleri başaramadıklarını anlatan Buruk, şöyle konuştu:

"Bu sene ligi zaten kazanmanız lazımdı. Her şeyin başında lig geliyor. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım var. Avrupa'da başarı bekliyorduk, Avrupa Ligi'nde finale gitmek önemli bir hedefti. Kaybettiğimiz hedeflerden biri buydu. Hepimizin en çok üzüldüğü konulardan biri de Avrupa'da final oynayabilecek bir takımken bunu erken kaybetmemizdi. Türkiye Kupası başlangıçta daha az oynayan oyunculara yer verdik. Devamında Fenerbahçe deplasmanında başlayarak direkt kazanma odaklı bir takım olduk. Gençleri oynatmak, diğerlerini de dinlendirme şansı bulduk. Bu yarışta kupayı kazanmak ayrı bir mutluluk verdi bize. Türkiye Kupası'nda ilk 2 sene başarılı olamadık. Geçen sene Süper Kupa'yı kazanmıştık, bu sene Türkiye Kupası'nı kazandık. Son düzlüğe girdiğimiz performans ve kadroyla Avrupa Ligi'ne girseydik oradaki en büyük adaylardan biri olabilirdik."

"Niyetimiz Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar elde etmek"

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham'ı İstanbul'da oynanan maçta mağlup ettiklerini hatırlatan Buruk, "Tottenham bizim yendiğimiz bir takım, bununla gurur duyuyorsunuz. Kendi sahamızdaki maçta zor duruma düşürmüştük. Finalde biz de olabilirdik diye üzülüyorsunuz. Bu seneyle ilgili benim de kendimi eleştireceğim, takımı eleştireceğim en önemli şeylerden biri Avrupa'da daha ileri gidebilirdik. Bunu objektif olarak ortaya koymamız gerekiyor. Grup maçlarına çok iyi başladık, sonuna doğru Dinamo Kiev gibi çok şanssız maçlar da geçirdik. Kalemize gelen 3 top gol oldu. O maçı kazansak ilk 8'e kalıyorduk. Belki kaderimizi farklı şekilde değiştirecektik ama olmadı. Niyetimiz önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar elde etmek. Sezon başında kadro planlamamız çok önemli. Kadro yapılanmamızı çok daha iyi yapmamız lazım. Çok tecrübelendik önceki senelere göre. Bu sene çok daha iyi bir kadro yapılanması yapacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli teknik adam, bu sezonki lig yarışıyla ilgili şunları kaydetti:

"Çok fazla kazanan takım olduğumuz için bu puan farkı oluştu. Bir dönem fark düştü. 6 puan öndeyken bile Galatasaray şampiyonluğu kaybetti havası verilmeye çalışıldı. Ben, takımım, başkanımız, yönetimimiz bir arada olduğumuzda nisan-mayıs aylarında bu birlikteliği ne kadar çok gösterirsek o kadar çok yukarı çıktık. Son 2 senenin şampiyonu olmanın öz güveni vardı. İki senedir hangi yoldan geçiyorsak aynı yoldan geçtik. 3 senedir aynı senaryoyu yaşıyoruz. Bu da öz güven veriyor. 17 maçta 17 galibiyet gibi hep hedef gösterdim. Kazanma hedefimizi hiç bozmadık. İki takımın da inişi çıkışı oluyor. Bir anda insanlar 'Fenerbahçe çok iyi Galatasaray iyi oynamıyor' diyor. 2 hafta sonra Galatasaray iki maç kazanıyor, bu sefer 'Galatasaray iyi oynuyor Fenerbahçe iyi oynamıyor' deniyor. Ama takımıma çok inandığım için önceki senelerde bu yarışları kazandığımız için böyle bir öz güven var. Benim 6 senede 4. şampiyonluğum. Bende de bu öz güven var. İyi oyunculara sahipsiniz, devre arasında çok transfer yaptık onların takıma katılmaları da bir süre aldı ama ligin sonunu çok net bitirdik. Oyun, skor ve puan farkı olarak bu kadar net bitirmesek başka şeylerin de konuşulmasına şans verebilirdik ama Galatasaray'ın oyun gücü, saha içindeki birlikteliği, taraftarının birlikteliği şampiyonlukta etkili oldu. Sadece konuşulan şey Galatasaray'ın başarısı ve sempatik tarafı. Çok da sempatik şekilde ligi bitirdiğimizi düşünüyorum. Ailelerin işin içinde olması, tesiste aile havasının oluşması gibi önemli bir resim daha var."

"Üst üste 4. şampiyonluk hedefi başladı"

Okan Buruk, üst üste 4. şampiyonluk için çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Üst üste 4. şampiyonluk hedefi başladı. 2026 senesi hem 20 kupa sayısına ve 26 şampiyonluğa ulaşmak yeni mottomuz. Şampiyonluk için kadromuzu korumak, kadroyu doğru yapmak önemli. Yine zorlu geçecek. Önemli rakiplere karşı yer alacağız. Bütün rakiplerimize saygı duyuyorum. Beşiktaş çok geride kalmasına rağmen iki derbi kazandı. Önümüzdeki sene için Beşiktaş adına bu da motivasyon sebebi olacaktır. Onlar da yarışın içinde olmaya çalışacaklar. 4 takımın olduğu yarışın içinde özellikle bizim rakiplerimize saygı duymamız gerekiyor. Bu yarışta bir tane kazanan oluyor, biz daha iyi olduğumuz için kazandık. Bazen yeterince iyi olup kazanamamak da bu işin içinde var. Önümüzdeki sene aynı yarışı yeniden bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyon olan takımların ertesi senesinin daha zor geçtiğini ancak bu konuda tecrübeli olduğunu kaydeden Buruk, "Başakşehir'de bunu yaşamıştım. Bir sene sonra Beşiktaş'ta Sergen hoca bunu yaşamıştı. Ligde iyi gitmedi. Şampiyonlar Ligi'nde kötü gitti. Abdullah hoca aynı şeyleri yaşadı. Ben de 'Biraz tecrübelendim.' demiştim. O tecrübeyi devam ettiriyoruz. Şimdi durmadan 4. şampiyonluk için çalışmaya başladık. Kim gidecek kim kalacak çalışmalarına başladık. Şampiyonlar Ligi için önemli bir kadro kurmak gerekiyor. Hem Şampiyonlar Ligi hem ligde yarışmak zor. Oradaki maç sertliği daha fazla olacak. İyi takımlara karşı hep daha iyi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyedeki takımlara karşı iyi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde çekeceğimiz kura çok önemli. 3 sene boyunca hiçbir takıma karşı ezilmedik. Kendi oyunumuzu oynadık, yine aynısını yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Elimizdeki kadroyu hızlı bir şekilde güçlendirmek ilk isteğimiz"

Transferde sakin ve sabırlı olmaları gerektiğini aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şampiyonluğu ilan ettiğiniz anda iş transfere dönüyor. Orada sabırlı olmamız gerekiyor. Sabırsız olduğumuzda hatalar yapıyoruz. Biz de en kısa zamanda bitirmek istiyoruz. Bazen beklemeniz, sabretmeniz gerekiyor. Sabırsız davrandığınızda listenizdeki 4'üncü 5'inci sıradaki oyuncuyu alıp insanların konuşmasını kesiyorsunuz ama sezon içindeki başarınızı etkileyecek durumlar oluşabiliyor. Sakin olmamız gerekiyor. Ön elememiz yok. Şampiyonlar Ligi eylül ortasında başlıyor. Elimizdeki kadroyu hızlı bir şekilde güçlendirmek ilk isteğimiz. Başkanımıza bu anlamda teşekkür etmek gerekiyor. Hep destek oldu. Futboldan sorumlu yöneticilerimiz bu anlamda her zaman yanımızda oldular. Transferde de önemli işlere imza attık."

Okan Buruk, transferde isimleri gündemde olan Leroy Sane ve Bernardo Silva ile ilgili, "Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım transferde gelecek oyuncuyu cezbediyor. Burada görüşmeler yapıyoruz. Oyuncularla ilgili görüşüyoruz. İzleme ekibimizin raporlarını kendi görüşümüzle birleştirerek çalışmalara başladık. İsim vermek doğru olmaz. Transfer döneminde ne kadar az isim çıkarsa, ne kadar gizli tutarsak işin bitme anlamında önemli rol alıyor. Eksik mevkilerimiz var, transfer yapacağız. Aramızdan ayrılacak oyuncular var. Muslera gibi Mertens gibi bu şampiyonluklarda büyük payı olan iki oyuncumuz bu sene aramızdan ayrılacak. Bu bizi duygulandırıyor. Onların yerine önemli transferler yapmamız gerekecek. Daha az süre verdiğimiz, önümüzdeki sene düşünmediğimiz oyuncularla ilgili de önemli bir çalışma yapmamız gerekecek." diye konuştu.

Tecrübeli teknik adam, Dries Mertens ve Fernando Muslera'nın ayrılığı ile ilgili, "Artık bu ailenin önemli parçaları oldular. Saha içi ve dışında futbol adına örnek iki insandan bahsediyoruz. Onların yerini doldurmak kolay değil ama futbolun üzücü tarafı bu, ayrılıklar var. Bunu başka yerlerde de yaşıyoruz. Oyuncular, hocalar ayrılabiliyor. Futbolun içinde bu var." şeklinde görüş belirtti.

(Sürecek)