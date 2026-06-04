Sutopu: Spor Toto Erkekler Süper Lig final serisi
Galatasaray, Sutopu Spor Toto Erkekler Süper Lig final serisi ikinci maçında ENKA'yı deplasmanda 17-15 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı. Üçüncü maç yarın Kalamış Tesisleri'nde oynanacak.
Galatasaray, Sutopu Spor Toto Erkekler Süper Lig final serisi ikinci maçında ENKA'yı deplasmanda 17-15 yendi.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, ENKA Havuzu'nda oynanan mücadelede rakibini 17-15 yenen Galatasaray seride durumu 2-0 yaptı.
Final serisinde üçüncü maç yarın saat 20.00'de Kalamış Tesisleri Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanacak.
Seride üç galibiyete ulaşacak takım, 2025-2026 sezonu şampiyonu olacak.
Kaynak: AA / Metin Arslancan