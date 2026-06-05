Galatasaray, Sutopu Spor Toto Erkekler Süper Lig final serisi üçüncü maçında konuk ettiği ENKA'yı 13-12 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kalamış Tesisleri Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanan mücadelede rakibini 13-12 yenen Galatasaray seride durumu 3-0 yaptı.

Seride üç galibiyete ulaşan sarı-kırmızlılar, 2025-2026 sezonunu namağlup şampiyon tamamladı.

Galatasaray, üst üste 3'üncü, toplamda ise 31'inci şampiyonluğunu elde etti.