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Sutopu: Spor Toto Erkekler Süper Lig final serisi

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Galatasaray, Sutopu Spor Toto Erkekler Süper Lig final serisi üçüncü maçında ENKA'yı 13-12 yenerek seriyi 3-0 kazandı ve şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar, 2025-2026 sezonunu namağlup tamamlayarak üst üste 3'üncü, toplamda 31'inci şampiyonluğuna ulaştı.

Galatasaray, Sutopu Spor Toto Erkekler Süper Lig final serisi üçüncü maçında konuk ettiği ENKA'yı 13-12 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kalamış Tesisleri Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanan mücadelede rakibini 13-12 yenen Galatasaray seride durumu 3-0 yaptı.

Seride üç galibiyete ulaşan sarı-kırmızlılar, 2025-2026 sezonunu namağlup şampiyon tamamladı.

Galatasaray, üst üste 3'üncü, toplamda ise 31'inci şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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