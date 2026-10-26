Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisi için RAMS Park'a ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, derbi için RAMS Park'a ulaştı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden çıkan sarı-kırmızılı kafile, otobüsün camlarına vurarak stadyuma giriş yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için RAMS Park'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüs stadyuma geldi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden çıkış yapan kafile, karşılaşmanın yapılacağı RAMS Park'a ulaştı. Futbolcular ve teknik ekip, hep yaptıkları gibi otobüsün camlarına vurarak stadyuma giriş yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tutuklanan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metrobüs durağındaki kavga kamerada! Güvenlik görevlisi tekmeyle saldırdı

Hızını alamayan güvenlikçinin yaptığına bakın
Ozan Güven: Cenazelerde “Allah rahmet eylesin” demek bu kadar zor mu?

“Işıklar içinde uyu” sözüne itirazı var! Rahmet dilemek zor mu?
Chris Brown’ın cezası bugün belli olacak

Müzik yapımcısına şişeyle saldırmıştı: Ünlü şarkıcı hakim karşısında
Fenerbahçe taraftarının stada girişinde kriz

Dev derbi öncesi stadyumda kaos!
Trump'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı

Biri onu durdursun! Önce övgüler dizdi sonra feci yakalandı
Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi

Milliyetçiler Beyaz'ı sildi

Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı

Ne olacak bu adamın hali? Yarım saat zor dayandı