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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda Sude Yılmaz'ın sözleşmesi uzatıldı

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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, oyunculardan Sude Yılmaz'ın sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, oyunculardan Sude Yılmaz'ın sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Armamıza olan aidiyeti ve saha içindeki mücadelesiyle takımımızın önemli parçalarından biri olan Sude Yılmaz, 2027-2028 sezonunun sonuna dek bizimle olacak. Altyapımızdan yetişen ve kulübümüzle yeni sözleşme imzalayan yetenekli oyuncumuza, Galatasaray forması altında kupalarla dolu başarılı bir yıl dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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